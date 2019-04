Alianza Lima: hinchas llegaron a los entrenamientos previo a duelo con Pirata

Un grupo de aproximadamente 20 hinchas de Alianza Lima llegó a los entrenamientos del equipo blanquiazul en el complejo Esther Grande de Bentín en Lurín. La policía también se hizo presente en algunos autos.

Por el momento se desconoce el motivo de la presencia de los hinchas en los trabajos de Alianza Lima. Hace una semana, un hecho similar ocurrió con Universitario de Deportes. Se habló de un 'ajuste', pero luego el administrador Carlos Moreno indicó que hasta donde él sabía, la presencia de los fanáticos se dio para dar apoyo al plantel.

Hinchas conversaron con el plantel

La presencia de los hinchas se hace en la previa del encuentro ante Pirata FC por el Torneo Apertura. Alianza Lima no la pasa bien, no ganan desde hace ocho fechas y necesitan sumar puntos para no quedar relegado en la tabla de posiciones. Por el momento está a 13 puntos del líder Binacional.

