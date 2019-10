Alianza Lima: "Hay una buena comunidad en Estados Unidos para ir a competir con equipos mexicanos y argentinos"

Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, habló acerca de la posibilidad de que el cuadro 'blanquiazul' dispute amistosos en Estados Unidos contra clubes de ligas como la de México, Argentina y hasta de Colombia.

"Me gustaría buscar año tras año que Alianza Lima como marca compita en amistosos internacionales, eso está en el programa. Ahora para diciembre será difícil porque uno busca ciertos escenarios y estos hay que montarlos y estructurarlos con seis meses o un año de anticipación. Hay una buena comunidad en Estados Unidos para ir a competir con equipos hondureños, mexicanos, argentinos, colombianos. Por ejemplo ahora realizamos ejercicios con ciertas ciudades como New Jersey, donde hay muchos peruanos. No solo queremos competir sino también que nuestra marca esté a nivel internacional en torneos amistosos", indicó Marulanda a Líbero.

Además, Marulanda habló acerca de la estrategia de Alianza Lima de cara a la próxima temporada: "Si bien hay personas que en el día a día se encargan de la parte operativa, nosotros dentro de la estrategia miramos más allá. Como por ejemplo: dónde Alianza hará sus pretemporadas y dónde querrá competir", añadió el dirigente 'blanquiazul'.

Recordemos que Alianza Lima en años anteriores ha realizado su pretemporada en países como España o Argentina, donde ha tenido la oportunidad de disputar encuentros amistosos.

