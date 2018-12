Alianza Lima hace oficial la partida de Pablo Bengoechea [FOTO]

Es oficial. Alianza Lima publicó un comunicado informando la salida de Pablo Bengoechea luego de dos temporadas en tienda íntima. Debido a "temas estrictamente personales" el entrenador uruguayo no seguirá en el cargo.

Este lunes 24 de diciembre por la mañana, se filtró un audio donde Pablo Bengoechea revelaba las razones por las que no seguía en el equipo y dijo lo siguiente: "Le explicaba que yo en el 2019 no voy a trabajar. Voy a estar al margen un poquito. De todas formas voy a estar enterado de fútbol permanentemente y ver si en el 2020 reengancho. Fueron dos años muy largos en Alianza Lima donde es difícil y también preciso estar cerca de mi madre en el 2019. Voy a andar por mi ciudad en Uruguay, no voy a trabajar en 2019 y pienso reenganchar en 2020", expresó el uruguayo.

El entrenador charrúa logró alzar el título con Alianza Lima luego de 11 años de sequía del club y llegó a la final del Descentralizado 2018.

