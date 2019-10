Alianza Lima | Gustavo Zevallos tras liberación de jugadores en Sub 23: "A la FPF solo le pedimos coherencia y equidad”

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, se mostró disconforme con los manejos que la FPF viene realizando con los amistosos de la selección peruana sub 23 ante Colombia, que sirven de preparación para el Preolímpico del 2020.

“Alianza Lima siempre apoyará a la selección en cualquier de sus categorías, pero me parece pésimo el manejo que se le ha dado a esta Sub 23 en estos dos amistosos. En el caso de particular de Alianza se cedió a tres jugadores y ahora nos vemos perjudicados con el tema de la bolsa de minutos”, dijo en Ovación.

El gerente deportivo de Alianza Lima fue claro al afirmar que no pide que liberen jugadores de Alianza Lima, como ocurrió con Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que tendrán a Brayan Velarde y Gérald Távara para el duelo entre ambos equipos este sábado.

“Más de uno podría decir que en las bases la Liga 1 no dicen nada sobre una convocatoria de Sub 23, pero tampoco dicen que se tenga que liberar jugadores antes de jugarse un segundo amistoso pactado. Acá no estamos pidiendo que la FPF nos regale nada, simplemente que trate a todos los clubes por igual, que tenga coherencia y equidad, nada más”, agregó.

TAMBIÉN LEE

Selección peruana: Jefferson Farfán trollea a André Carrillo en Instagram tras publicación junto a jeque | FOTO

Álvaro 'Tata' González, campeón de América con Uruguay, anuncia su posible fichaje por Universitario | FOTO