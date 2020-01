Como contexto de un buen presente económico, Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se ha reforzado para la temporada 2020. Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club íntimo destacó el plantel que se ha logrado y también hizo un balance del 2019.

PRESENTACION DE GUSTAVO ZEVALLOS COMO EL NUEVO GERENTE DEPORTIVO DE ALIANZA LIMA

“Pablo Bengoechea conoce perfectamente el fútbol peruano. El 2019 pudimos jugar la final. Por cosas que ahora no quiero comentar no se logró el título. En líneas generales felicito al plantel. Más allá de no campeonar, creo que los resultados fueron muy buenos”, indicó en entrevista a Alianza Lima TV.

Sobre la pretemporada comentó: “Este plantel es de más experiencia con gente que ya tuvo paso por ligas importantes en el mundo y eso permite que uno esté con los pies sobre la tierra, piense en grandes cosas y me parece que tenemos todo para lograr cosas importantes este año".

Gustavo Zevallos también confirmó que todavía hay posibilidad de que se sume algún refuerzo: “Yo diría que falta, no se ha terminado. No voy a dar nombres, en el momento que se concrete el fichaje, lo vamos a dar a conocer”.