Para nadie es un secreto que Alianza Lima no empezó de la mejor forma este 2020. Y es que los dirigidos por Pablo Bengoechea solo han podido sumar cuatro puntos de doce posibles, ubicándose momentáneamente en el decimosexta posición, un hecho que preocupa a la hinchada blanquiazul.

Ante esta situación, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima manifestó que a pesar de que los resultados no los vienen acompañando confía que esta situación cambiará en el futuro.

“En una cuarta fecha no me atrevo a hacer un análisis. Tenemos 10 jugadores nuevos y no es sencillo que todos se acomoden. Las criticas siempre están. Estamos tranquilos y sabemos que los resultados van a llegar”, señaló el directivo íntimo en Las Voces del Fútbol.

Asimismo, Zevallos también se manifestó respecto al caso de Jean Deza. “Por encima de todo tenemos que proteger a la institución, al plantel y la hinchada. Todos merecen respeto. Como dijo el técnico, Deza no va a ser considerado y veremos que ocurre más adelante”, añadió.

La Copa Libertadores es el objetivo

El directivo 'blanquiazul’ indicó que la Copa Libertadores es uno de los objetivos más grandes del club y por ellos señaló que harán todo lo posible por clasificar a octavos de final.

“Vamos a intentar clasificar en la Copa Libertadores. Vamos a enfrentar a equipos con historia. Confío mucho en el plantel. Alianza se debe una buena Copa”, finalizó.