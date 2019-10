​Alianza Lima | Gustavo Zevallos: 'Los que apoyan nuevo estatuto son los que deben y tienen doble contrato'

Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, no se calló nada durante una entrevista a Radio Ovación, el directivo de los 'blanquiazules' aseguró que los clubes que apoyan los nuevos estatutos lo hacen por conveniencia porque tiene dobles contratos o deben dinero a sus jugadores.

'Los que apoyaron a los nuevos estatutos son equipos que les descuentan puntos, tienen doble contratos, los que deben a sus jugadores. No sé si suena mal, pero los clubes modelos estamos en contra. El estatuto tenía que tener cambios, porque definitivamente se hacen a nivel de todas las federaciones del mundo y es importante llevarlo de manera correcta y no con votos de presidentes departamentales que no cuentan con licencia del cargo', declaró Zevallos en 'Zona Deportiva' de Radio Ovación.

Zevallos también habló de algunas 'injusticias' contra 'íntimos' por parte de la FPF 'Ahora la Asamblea va a cambiar, los clubes profesionales vamos a tener 20 votos y los de la liga departamental tendrán 25. El predominio del fútbol nacional lo tienen los equipos de la Liga 1', agregó el G.D. de Alianza Lima.

