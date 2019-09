​Alianza Lima | Gustavo Zevallos lanzó fuerte crítica contra los árbitros

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, lanzó fuerte crítica contra los árbitros tras el empate 1-1 de los blanquiazules ante el cuadro de Franco Navarro en Cajamarca. Pide que las cosas cambien por el bien de todos los equipos en el fútbol peruano y que arbitrajes como el de Jesús Cartagena no se repitan porque no le cobraron un claro penal y no expulsaron a Murrugarra por la dura falta contra Felipe Rodríguez.

Video | Gol Perú

'Realmente mortifica que semana a semana nos veamos perjudicados por los arbitrajes. Ante Cantolao y Municipal fueron muy reglamentaristas y rigurosos con Alianza Lima y me parece muy bien, pero esa misma rigurosidad debió mostrar también hoy el señor Cartagena', declaró a Ovación.

'Hoy en Cajamarca no nos cobraron un clarísimo penal a Ugarriza y no expulsaron a Murrugarra por esa fortísima falta a Felipe Rodríguez. No entendí el criterio del señor Cartagena pero no puede ser posible que no estén perjudicando fecha a fecha. Acá no pedimos que los árbitros nos favorezcan con sus cobros, simplemente queremos que sancionen lo justo', agregó el G.D. de Alianza Lima.

