Zevallos sobre refuerzos de Alianza Lima: "No estuvieron a la altura"

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, salió al frente para poner el pecho tras la eliminación del cuadro blanquiazul de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. El directivo aseguró que "no ofreció algo que iba a estar difícil" y reconoció que los jugadores no estuvieron a la altura de las expectativas.

"Nadie ofreció algo que sabíamos iba a estar difícil o imposible (...) Los jugadores no han estado a la altura de las expectativas, pero estamos seguros que mejorarán su nivel y volveremos a ver al Alianza Lima que todos quieren", expresó Zevallos.

El directivo de Alianza Lima dijo no solo los jugadores y comando técnico están en evaluación permanente, sino también la administración. Además, opinó sobre el partido contra Palmeiras que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

"Este mismo equipo que vino le ganó a Boca Juniors, uno de los más grandes de Sudamérica. No me excuso en eso, pero uno tiene que analizar sabiendo las realidades de cada país", afirmó el gerente deportivo de Alianza Lima.

No le afectan las críticas

Sobre las críticas que gente allegada a Alianza Lima lanza en su contra, Zevallos aseguró que no le afectan y está tranquilo con su trabajo.

"Estoy expuesto a críticas, no me molestan para nada. Jamás me voy a molestar. Trabajar en un club como Alianza Lima, seguramente muchas personas quisieran. No tengo 20 años. Hay momentos en que sí es importante que aparezca, pero no me molesta la crítica", contó.