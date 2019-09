Alianza Lima | Gustavo Zevallos informa que se reunirán con la Conar tras polémica con los árbitros

Siguen levantando su voz de protesta. Alianza Lima no quedó conforme con el resultado del fin de semana ante UTC en Cajamarca. El equipo de Pablo Bengoechea mostró su incomodidad por los penales no cobrados -según el cuadro 'grone'- por el árbitro del cotejo.

Por ello, el gerente deportivo del club 'blanquiazul', Gustavo Zevallos, confirmó que Alianza Lima conversará con la Conar para que no existan más problemas al respecto: "Vamos a conversar con la CONAR tratando de que esto no vuelva a suceder, no necesitamos que nadie nos ayude. Solo queremos que no nos perjudiquen", dijo en RPP Noticias.

Asimismo, Zevallos recordó los dos episodios del partido en Cajamarca que -según ellos- debió cobrarse la pena máxima. "Las dos jugadas que no nos parece como las trataron fueron el claro penal a Ugarriza y la falta sobre Felipe Rodríguez que debió recibir mayor sanción", agregó.

Finalmente, el directivo 'grone' recordó los penales que le cobraron en contra en las fechas pasadas ante Cantolao y Municipal: "Nos cobraron dos penales en contra contra Cantolao y Municipal, pero cuando nos hemos acercado a la CONAR no hemos cuestionado eso, pero así como nos cobran todo en contra, también debe ser a favor. Lo de Cajamarca me parece absurdo", culminó.