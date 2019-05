Gustavo Roverano y la contundente frase para respaldar a Pedro Gallese | VIDEO

Pedro Gallese ha vuelto a sufrir dos goles en contra en un partido de Alianza Lima. Mientras para algunos "pudo haber hecho más" en los goles sufridos ante Carlos A. Mannucci, otros salieron en su defensa. Ese fue el caso de Gustavo Roverano, quien defendió al portero de la Selección Peruana.

"Yo creo que en el ambiente futbolístico, la hinchada, la gente y parte de la prensa también, se le están dando responsabilidades que no son de él", indicó Gustavo Roverano en entrevista para Fox Sports Perú.

Además, defendió a Pedro Gallese con una frase contundente: "Más allá de algún detalle, yo creo que sí. No lo veo como lo ven otros (mal). Se le está dando con palo demás. En el ambiente futbolístico siempre se habla de que el responsable es Gallese y a mí me parece que no".

El panelista Peter Arévalo, resaltó la frase mencionada al inicio de la nota, "pudo haber hecho algo más" y así respondió Roverano: "Cada vez que nos hacen un gol a los arqueros, casi siempre nos queda la duda de que pudimos haber hecho algo más, pero una cosa es eso y otra es que seamos responsables directos de la jugada. Es totalmente diferente", sentenció el exportero de Alianza Lima.

Video: Fox Sports Perú

