Alianza Lima: Gustavo Costas volvió a hablar de la posibilidad de volver

Los dos títulos conseguidos por Gustavo Costas, siempre lo hacen candidato para dirigir a Alianza Lima. El técnico argentino volvió a comentar sobre la posibilidad de retornar al equipo íntimo, donde tuvo dos etapas, la última del 2009 al 2011.

“Yo siempre estoy dispuesto. Alianza Lima es como mi casa. Si llega el momento, hablaré con la gente, pero hoy no quiero postularme porque no soy de esos. Si tengo que volver a dirigir en Perú, voy contentísimo. Cuando voy para allá me demuestran el cariño", comentó en entrevista a Radio Capital.

Gustavo Costas también habló del fracaso de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. “Hay momentos de fracasos, es dura esa palabra. Miguel es uno de los mejores técnicos en Argentina, nos hemos enfrentado hace poco. A veces hay equipos que no le puedes tomar la mano, es difícil. Yo pensé que Alianza iba a hacer una mejor campaña en la Copa Libertadores”.

El recuerdo más reciente con Gustavo Costas, fue la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010, cuando lograron avanzar a octavos de final, donde quedaron eliminados por la Universidad de Chile.

