​Alianza Lima: Guillermo Sanguinetti se pronuncia sobre un posible regreso con los blanquiazules | VIDEO

Alianza Lima todavía no confirma la llegada de un nuevo director técnico por eso los nombres de posibles candidatos siguen surgiendo. Uno que viene tomando mucha fuerza, e inclusive opinó sobre el tema fue Guillermo Sanguinetti, ex estratega de los 'blanquiazules' en las temporadas 2014-15.

Sanguinetti sigue a Alianza

El DT de nacionalidad uruguaya podría tener su segundo periodo en tienda de Alianza Lima este 2019. 'Sin duda que pasamos buenos momentos en Alianza, luego cuando estuve en Ecuador me tocó volver dirigiendo a otro equipo y me reencontré con muchos amigos que he dejado. Es un club al cual sigo de cerca por el hecho que estuve un tiempo importante y eso le deja buenos recuerdos', comentó al programa 'Menú Deportivo'.

Sanguinetti aseguró que ningún integrante de la directiva íntima ha tomado contacto con él hasta el momento 'Sinceramente conmigo no han hablado, en estos momentos nosotros estamos evaluando opciones de trabajo, sin duda que Alianza es un equipo grande, en el Perú lógico me gustaría. Uno conoce el sentimiento que tiene el hincha, sin duda es muy pasional, sigue al equipo a todos lados y si bien no han tenido un buen arranque, siento que tienen un plantel como para salir adelante. Alianza necesita de triunfos es un equipo que está hecho para ganar entonces es importante que esos resultados se den', agregó.

El uruguayo dejó un último análisis del jugador peruano. 'El jugador peruano necesita un diálogo constante con el entrenador constante, para tratar de hacerlo entender que las condiciones la tiene. Eso algunas veces depende de nosotros los entrenadores, hay que ser paternalista con el jugador peruano', culminó el recordado técnico de Alianza Lima.

