Alianza Lima | Gonzalo Núñez sobre caso Banco Pichincha: "Es una burrada monumental"

El polémico spot realizado por Banco Pichincha, sponsor principal de Alianza Lima tuvo respuesta de hinchas y también de periodistas deportivos, uno de ellos Gonzalo Núñez, conductor del programa Exitosa Deportes.

"En toda mi vida nunca vi eso. Es falta de criterio hacer eso. Si yo trabajo en el banco y me traen ese spot, les digo que están locos. Es un error tremendo. Es una burrada monumental", mencionó.





El spot del Banco Pichincha, estuvo más de diez horas en su fan page, pero fue borrado y se disculparon con los hinchas de Alianza Lima con un comunicado enviado el 11 de septiembre por la noche.

Benjamín Romero, gerente de Marketing del Club Alianza Lima, rescata la buena la relación que mantienen con su sponsor Banco Pichincha, pero aclara que al club no se le consultó por el mencionado spot. “A nosotros no nos presentaron (el spot), no vimos el video, no lo aprobamos”.

