Alianza Lima: goleador quería fichar por el club y ahora jugaría en Colombia

Uno de los equipos más grandes de Colombia como América de Cali tiene todo listo para cerrar el fichaje de uno de los goleadores del Descentralizado 2017 que expresó, abiertamente, su deseo por fichar para Alianza Lima. Se trata de Cristian Bogado, cuyo representante afirmó que están a solo un paso de fichar por los 'Diablos Rojos'.

Tiene todo cerrado

"En esta última semana hemos conversado con el presidente del América de Cali en más de una ocasión por Cristian Bogado y todo marcha muy bien. Ya hay acuerdo en la parte económica pero faltan definir algunos detalles", dijo Luis Villacorta en ovacion.pe.

Lo dejan volar

Además, el representante de Cristian Bogado afirmó que llegaría a América de Cali en condición de préstamo con opción de compra: "Hablé con el presidente Freddy Chávez y me dijo que, si bien Bogado es su goleador y un jugador muy importante en Unión Comercio, no le cortaría las alas para que siga creciendo profesionalmente y le daría todas las facilidades del caso. Por ello, no tendría problemas en cederlo a préstamo con opción de compra al club colombiano. Veremos cómo se dan las cosas en los próximos días", dijo Villacorta.

Finalmente, agregó que solo esperan al visto bueno del entrenador de América de Cali para que el goleador llegue al club.

Quería llegar a La Victoria

El delantero paraguayo Cristian Bogado se encontraba sin resolver su futuro con Unión Comercio y aseguró -por aquel entocnes- que le gusta la posibilidad de llegar a Alianza Lima para el 2018.

"Estoy con la familia esperando saber qué será de mi futuro. Me entero por ustedes de un interés de Alianza. Yo hablé con el presidente de Comercio y me dijo que ante cualquier oferta del exterior o del Perú, me daría las facilidades. Si es Alianza Lima, me gustaría es un equipo grande"

