Alianza Lima | George Forsyth analiza su vuelta al fútbol: "Yo todavía debería estar jugando" | VIDEO

¿Pega la vuelta? George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, estuvo en la presentación oficial del turrón de Alianza Lima, su exclub, y dejó abierta la posibilidad de volver al fútbol.

Primero, Forsyth reveló que algunos días ha estado entrenando para mantenerse activo deportivamente: "He venido algunos días a entrenar porque con tanto trabajo siempre es bueno la actividad física que la mantengo pero no con la exigencia de antes porque el cuerpo lo pide. el trabajo ha sido sumamente intenso, pero me voy a acomodar muy temprano para venir a entrenar lo que a mi me encanta", indicó el exportero luego de la presentación oficial del turrón.

Además, dejó abierta la posibilidad de vestirse -una vez más- de corto: "Por supuesto. No hay mañana donde no despierte y haya soñado que estoy jugando fútbol, es algo que todos los jugadores pasan cuando dejan de jugar y sobre todo yo que estoy en una edad donde debería de jugar. Vamos a ver si vuelvo", sentenció Forsyth.

Video: Renzo Bravo de Rueda - El Bocón

Cabe destacar que el último año en el que George Forsyth estuvo presente en el Descentralizado fue en 2016, cuando vistió la camiseta de Alianza Lima previo a su elección como alcalde de La Victoria.

