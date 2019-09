Alianza Lima ganó empujando y ahora se concentra en tumbar a Universitario [CRÓNICA]

Alianza Lima merece lo que sueña, lo que busca en cada partido, lo que desea cada año, desde que inicia hasta que acaba: un título. No sé si lo logrará -y ojalá lo haga para la alegría de sus hinchas-, pero vaya que lo anhela y quiere. Lo consiguió en 2017, fue subcampeón en 2018 y sigue en la pelea este 2019. Y si sigue, si se mantiene cerca, es porque nunca renuncia, como si aquella camiseta blanquiazul lo motivara, lo invitara a pelear hasta el final y vencer o perder, pero luchando. Tal y como le ganó a Real Garcilaso ayer (1-0): empujando.

Selección peruana | Renato Tapia, Sergio Peña y el video inédito cuando apenas eran juveniles | VIDEO

Alianza tenía todo en juego y puso todo en el juego. Un error y se alejaba de Universitario en la punta. Un triunfo y pisaba el clásico en el segundo lugar y con la opción de liderar el Torneo si lo ganaba. Así de simple y complicado era este encuentro. Es por eso que Bengoechea no guardó nada. Perdió a Godoy para la fecha siguiente (expulsado), pero ganó el partido. Fue un pequeño sacrificio por una causa mayor y mucho más importante.

Video | Gol Perú

Como anécdota quedarán, y seguro la recordarán entre sonrisas más adelante, los tiros que falló Adrián Balboa en el arranque. Dos veces en las que tuvo a su disposición el arco y la envió alta, afuera. Pero, ya está, ‘Rocky’ falla mucho, es cierto, pero marca lo necesario también. Y si hay algo que este partido deja claro de los ‘grones’, es que el secreto es intentar siempre. Porque eso, a grandes rasgos, resume el primer tiempo: intentos, mil pruebas en la portería de Ferreyra.

Organizan pollada para que Silvio Valencia viaje a Italia a traer a Gianluca Lapadula | VIDEO

Los cusqueños también atacaron. Carando y Ramúa son un par de jugadores a los que no les puedes dar espacio. Pero, por lo menos en la primera mitad, Real Garcilaso vivió una real agonía y tuvo que aguantar los constantes ataques aliancistas. Quevedo, ‘Felucho’, ‘Fede’, ‘Ri’ Cruzado y hasta Fuentes (en varias oportunidades) probaron de dentro, fuera, lejos, cerca... De todos lados para ser preciso. Pero tenían una pizca de mala suerte.

Imagen | Liga 1

Celebra 'Matute'

Pero, para Alianza Lima el fútbol también es una cuestión de fe. Y motivados por dicha fe -y por un apoyo incesante de los hinchas- fue que salieron más adelante y agresivos al complemento. Pablo Bengoechea paró de su costado al ‘Che’ Beltrán, para sacar a Aldair Fuentes, y agradeció esa confianza dando lo único que le hacía al partido y a los blanquiazules: el gol. Un tiro de esquina de Felipe Rodríguez, un certero golpe de cabeza de Riojas, y una milagrosa pierna zurda del ‘Che’ para anotar el 1-0.

¿Será su sucesor? Yuriel Celi fue comparado con Paolo Guerrero en Instagram | FOTO

La locura se apoderó de Matute. La alegría invadió la grada y se expandió hasta el campo. Era un momento de fiesta, de botar una ansiedad reprimida, porque el tanto parecía siempre llegar y no llegaba, se hacía esperar. Y no fue menos con los jugadores: un abrazo necesario, reponedor, de entusiasmo. Porque sabían que se viene el ‘compadre’ y que venía motivado de ganar en Huancayo, y no querían quedar atrás.

Video | Gol Perú | Bengoechea habló tras la victoria

Y con esa misma emoción, le pusieron alma, corazón y vida al último tramo. Perdieron a uno (a Godoy por doble amarilla tras la falta a Ramúa) y no flaquearon ni se doblegaron. Garcilaso quiso y pudo empatar, pero no lo hizo. O no lo dejaron. Porque Alianza se aferró tanto a ese deseo de la definición del título que bastaba verlo luchar para que la visita olvide sus ambiciones.

Imagen | Liga 1

Entonces, sonó el pitazo del árbitro y Matute explotó, sonrió por el triunfo. Pero, para los hinchas, ya no basta con luchar hasta morir. Deben luchar hasta ganar. Y en eso están los ‘grones’, le ponen los huevos cada partido, torneo y año. Porque sueñan el título y lo merecen.

MÁS NOTICIAS

Alianza Lima vs. Real Garcilaso EN VIVO: alineaciones confirmadas para el partido entre 'grones' y cusqueños

Alianza Lima vs. Real Garcilaso ONLINE desde Matute por el Torneo Clausura 2019