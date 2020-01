La última vez que Alianza Lima se consagró campeón nacional fue el 2017. El domingo 3 de diciembre es una fecha que siempre quedará grabada en la retina del hincha blanquiazul. Aquella tarde, los dos goles de Gabriel Leyes ante Comerciantes Unidos, pusieron fin a una racha negativa de once años sin campeonar.

Sin embargo, los meses siguientes no fueron los esperados para el delantero uruguayo. No volvió a notar y antes de culminar su contrato con el equipo blanquiazul, en julio del 2018 tomó la decisión de regresar al fútbol uruguayo. Regresó al club que le permitió debutar en primera división, River Plate, el cual la temporada pasada realizó una gran campaña.

“Fue un lindo semestre ya que llegamos a la final de un torneo corto y luego conseguimos la clasificación a la Copa Sudamericana. Mi contrato con River Plate terminó el 31 de diciembre y ahora soy jugador libre. Estoy evaluando algunas ofertas, pero aún no decido”, contó en una entrevista a Libero.

Tras reencontrarse con el gol y volver a tener regularidad, le permiten ver con mayor optimismo el futuro. Hoy, tras haber culminado con el club charrúa en diciembre el 2019, Leyes no descarta llegar nuevamente al fútbol peruano.

“Sí, me gustaría. Me traje una excelente experiencia. Me costó adaptarme, pero cuando lo logré, lo disfruté mucho. Yo tenía contrato con Alianza Lima unos meses más, pero decidí terminar mi contrato por una decisión personal. Me encantaría volver al fútbol peruano”, añadió.

