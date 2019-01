​Alianza Lima: futbolista se despide del club y jugará en la Segunda División

Continuidad. Eso es lo que desea todo futbolista y cuando no goza de ella entonces llegó el momento de buscar nuevos aires. Eso es lo que ha hecho José Ignacio Marina, defensa que hasta el año pasado formó parte de Alianza Lima.

El joven de 21 años, que el 2018 solo estuvo presente en seis encuentros, utilizó las redes sociales paea despedirse del club que lo cobijó durante ocho años.

"Bueno... luego de 8 largos años de muchísimo aprendizaje me toca despedirme del club que me abrió las puertas de una manera maravillosa y la cual estoy muy agradecido. En estos momentos es donde uno tiene que ser mucho más fuerte y afrontar cada piedra que se cruce en el camino. Le doy gracias (...) a mis compañeros por todo el trato que me dieron en todo al igual como fue de parte mía con muchísimo respeto", escribió en su Instagram.

"Gracias al club Alianza Lima por permitirme salir campeón. Lo recordaré toda mi vida y al Comando Sur por siempre estar en todo momento. Arriba Alianza Lima toda la vida", añadió.

De acuerdo al portal Ovación, Marina jugaría este año en la Segunda División: se integraría a las filas del Atlético Grau, equipo que será dirigido por Wimar Valencia.