Fox Sports Perú respondió a jugadores de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima está en medio de una polémica luego de que los jugadores salieran a desmentir una información de un periodista de Fox Sports Perú, quien afirmó que el plantel estaba descontento con Pablo Bengoechea y habrían pedido que cambie su manera de jugar.

Al respecto, el planel de Fox Sports Perú salió al frente para responder al plantel de Alianza Lima y reafirmarse en la información dada en la previa del partido contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Creo que ayer se malinterpretó lo que dije. No se me entendió. Pero sí tengo la información de que los jugadores de Alianza Lima se reunieron con Bengoechea para dar una idea. Y era que no estaban conformes con la manera de cómo estaban jugando. Los resultados negativos era una consecuencia de lo que estaban evidenciando", dijo el reportero de Fox Sports Perú.

Como se sabe, Leao Butrón y Rinaldo Cruzado tomaron la palabra por sus compañeros de Alianza Lima y calificaron de "malintencionada y de mal gusto" la información dada por Fox Sports Perú. En tanto, el reportero pidió que "se valore" la información dicha.

La respuesta de Fox Sports Perú