Es uno de los candidatos que postula para adueñarse del arco de Alianza Lima. Fischer Guevara, golero de 41 años, que según él cuenta con el perfil que busca la blanquiazul: conoce la casa, pues jugó en el 2014, es futbolista-hincha, fue campeón en la Segunda (Liga 2) y consiguió patrocinador para costear su salario. “Es una ilusión que tengo como hincha en ayudar a Alianza. En Liga 2 he campeonado 4 veces”, fue su carta de presentación del portero, quien busca reivindicarse a través de su pasión, el fútbol, tras haber sido sancionado por presunto soborno a favor de la César Vallejo en el 2017.

¿Hay interés de Alianza?

El tema nace finalizado el 2020, cuando recibo una llamada de Pancho Pizarro, quien me pregunta cómo estaba, ahí se me encendió la ilusión de volver a Alianza. Sin embargo, no se dio. Pero, ahora, los hinchas del club me llamaron y quieren hacerse cargo de mi sueldo. Llamé a directivos de Alianza, les hablé, y me dijeron que todo depende del entrenador. Quedó a la expectativa de lo que digan ellos.

A tus 41 años, ¿todavía hay fuerzas para atajar?

Sí, yo me siento bien. Como dije en Alianza, si gustan que vean mi trabajo en la pretemporada y decidan si gusta o no. Es una ilusión que tengo como hincha de ayudar a Alianza en Liga2.

Fischer Guevara ha campeonado 4 veces en Segunda.

LA SUSPENSIÓN POR SUPUESTO SOBORNO

¿Y cómo va el tema de la suspensión por un supuesto soborno?

Cuando fui a preguntar a la Federación me comentaron que tenía que cumplir el 50% de la sanción para apelar y liberarme de la sanción. En el 2020 me llamó el preparador de arqueros de Cusco FC, pero tengo una sanción de 5 años. Llevaron a Carlos Gómez. Después me llamó el presidente de Coopsol, Freddy Ames, pero la pandemia me jugó en contra. Al parecer, uno dejó un buen recuerdo por jugar. Yo le dije a mi hijo que me iba a preparar. Ahora que empiece la Segunda, ya tendré tres años y medio, no habrá impedimento de FIFA. Durante ese tiempo he estado involucrado al fútbol, así que no hay problema.

¿En el 2014 no desentonaste en Alianza?

Como conversaba con Pancho Pizarro, muchos futbolistas llegaron respaldados de grandes temporadas, pero no son recordados. El jugar cinco partidos con Alianza es similar a una temporada en cualquier otro equipo de provincia. Alianza tiene repercusión. Ahora están todos pendientes de la Liga2, hay bastante expectativa.

Te juzgaron por todas partes tras el soborno

Las redes sociales son fuertes. Estoy acostumbrado a recibir comentarios adversos, como también de los otros, cuando amigos e hinchas felicitan el trabajo, el querer volver a Alianza. Pero es triste leer comentarios negativos. A mi me sancionaron por no ir a la citación, en ese momento había recibido amenazas por todos lados. Todo ser humano que haya cometido un error tiene derecho a reivindicarse.

Criticaron tu peso

Cuando empecé a jugar al fútbol profesional decían que era muy chato, luego comencé a remar y demostrar. Después dijeron que era muy gordo, no me criticaban por el liderazgo, si sabía jugar con los pies, ubicación, reflejos. El tema del arco es muy difícil, no puedes cometer errores.

¿Hinchas de Alianza recuerdan los dos penales que les atajaste?

Uno se lo tapé en el primer tiempo al “Búfalo” Ovelar y el otro al “Pato” Quinteros. Sin embargo, Alianza nos ganó tres a cero. He tenido buenos partidos y malos, también, pero siempre es mayor repercusión cuando juegas ante Alianza Lima.

Fischer Guevara se siente capaz de defender a Alianza Lima en Liga 2.

LO QUE OFRECE FISCHER

¿Qué le ofrece Fischer Guevara a Alianza?

Lo que ofrecí en el 2014. Decían que era gordo, que no atajaba en Cienciano, yo les pedí tiempo. Después dije que dejaría la vida en cada balón, y me tildaron de vende humo, hasta que me dieron la oportunidad tras expulsión de George Forsyth y se dieron cuenta el esfuerzo diario.

¿Eres promoción de guantes con Leao Butrón?

Sí, estuve en la Sub 20 con Leao. Somos hinchas de Alianza desde pequeños. Conversábamos sobre la situación del año pasado, siempre mantengo esa amistad desde la selección juvenil con Rafo Castillo.

¿Qué mensaje al hincha?

Así se pueda dar o no mi llegada a Alianza, siempre voy a estar pendiente de ellos, sea en el arco, tribuna o en casa viendo televisión. Soy parte de la institución como jugador e hincha.

LEE TAMBIÉN

-Waldir Saénz le responde a “Chiquito”: “La ‘U’ salió tricampeón con él en la tribuna”

-Juan Flores: “Con Uribe en Japón todos se fueron a una discoteca, yo me fui a un bar”

-César Ccahuantico: “Juvenal Silva era mi padre, pero él se olvidó de su hijo”

-Vacuna COVID-19: cronograma y padrón para la vacunación de hoy [LISTA]

-Bono Escolar 2021, LINK ☑ Revisa cuánto dinero te toca cobrar

-Descansa en paz, Miguel Miranda: un homenaje al ex arquero que disfrutaba jugar ante Chile [FOTOS]

Liendrita asesinado: video muestra últimos instantes del cómico tras ser baleado