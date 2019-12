Fernando Pacheco, uno de los amigos más cercanos a Kevin Quevedo indicó que el atacante jugará en el extranjero: “Kevin Quevedo es mi amigo. Es mentira que lo acompañé a Sporting Cristal. Él se va para afuera. No se queda acá en el Perú”, indicó Pacheco en entrevista a Las Voces del Fútbol.

El delantero de Sporting Cristal también habló sobre su futuro: “El club todavía no conversó conmigo. Tengo contrato y nadie me dijo nada de no continuar”. Pacheco estuvo presente en la selección peruana Sub 23 que enfrentó a Ecuador el 18 de diciembre.

PARTIDO DE FUTBOL DEL TORNEO APERTURA 2019, FECHA 14, ENTRE LOS EQUIPOS DE ALIANZA UNIVERSIDAD VS ALIANZA LIMA, JUGADO EN EL ESTADIO HERACLIO TAPIA DE LA CIUDAD DE HUANUCO.

Kevin Quevedo cerró su mejor temporada en lo individual con camiseta de Alianza Lima. Cerró la temporada con 17 goles, siendo el goleador del plantel. Es su tercer año con los blanquiazules, con quien obtuvo el título nacional el 2017.

Kevin Quevedo fue titular con Miguel Ángel Russo, Víctor Reyes y luego con Pablo Bengoechea. Disputó 31 partidos en la temporada.