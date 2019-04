Fernando Meneses sobre posible vuelta a Alianza: "Me gustaría tener una revancha"

Es un hecho que Alianza Lima pretende reforzarse para lo que se le viene en la temporada 2019. Miguel Ángel Russo ha pedido algunos nombres a la directiva blanquiazul y en las últimas horas el nombre de Fernando Meneses ha retumbado en los pasillos del club victoriano.

En una entrevista con el programa Fox Sports Radio Perú, el volante chileno se refirió a una posible vuelta al elenco blanquiazul tras su efímero paso en el 2012.

"No he tenido contacto, ni nada. Estuve ahí la semana pasada (para el clásico ante Universitario de Deportes), pero si se diera la posibilidad me encantaría. Alianza me trató super bien. Me gustaría tener una revancha por el corto tiempo que estuve por el tema que tenía con la Universidad Católica, sí me encantaría volver", manifestó el mediocentro mapocho.

"Estoy bien jugando en Deportes Melipilla de la Primera B de Chile. El año pasado estuve en La Calera, Unión Española. Estoy desde el torneo pasado aquí, estoy bien físicamente, he jugado. La semana pasada me expulsaron y no pude jugar el fin de semana", agregó.

Mira la entrevista a Fernando Meneses

En tanto, Alianza Lima tendrá este miércoles 24 de abril un duelo de vital importancia ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Los grones deben sumar de a tres si quieren pelear por el cupo a la Copa Sudamericana.

