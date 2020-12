Los hinchas de Alianza Lima esperaban con ansias las palabras de algún representante del Fondo Blanquiazul, grupo encargado de la parte administrativa del club, tras el descenso a la segunda división del fútbol peruano. Este jueves Fernando Farah decidió declarar y explica que es cierto que tienen responsabilidad del duro momento; sin embargo, no son los únicos culpables.

“Asumimos la responsabilidad porque somos el Fondo Blanquiazul, pero que nosotros estemos en el día a día es falso. Yo quería una estructura interna en el club, que no dependa de dirigentes, que no haya una persona que interfiera que no sea especialista”, explicó Farah en conversación en RPP.

“A mí lo que me interesa no es el equipo hoy, eso es un segundo plano, para mí lo primero es el futuro. Yo creo en los proyectos, creo en menores”, agregó.

Farah explicó que él siempre intentó velar por un proyecto deportivo que permita que el club victoriano pueda levantar el trofeo de la Liga 1 todos los años.

“Yo no quiero ser campeón este año, quiero ser campeón todos los años. Todo eso se complica cuando no estás en primera, lo del posible descenso era algo inimaginable”

“Yo estoy en el Fondo por un proyecto, yo quiero que haya una fábrica de jugadores y se formen bien, que lleguen al primer equipo, que nos saquen campeones y, con una planilla mas baja, sean vendidos”

El representante finalizó explicando que es totalmente injusto señalar al Fondo Blanquiazul como los responsables.

“En el 2011, cuando Alarcón no pagaba las planillas, nosotros (algunos miembros del Fondo Blanquiazul) evitamos que eso suceda. Esta vez queremos evitarlo con la ley en la mano”

“Fui yo quien trajo a Jorge Luis Pinto, quien armó al equipo del 1997, soy campeón 2003 y 2004. Yo me encargué de que Jefferson Farfán y Claudio Pizarro vengan a Alianza Lima. Disculpen ese publicherry, pero molesta que digan cosas que no son”, agregó.