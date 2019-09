Alianza Lima: Felipe Rodríguez reveló que sí existió oferta de la U de Chile a mitad de año | VIDEO

A solo dos semanas de un clásico fundamental entre Alianza Lima y Universitario, Felipe Rodríguez, autor de dos goles en la derrota 'blanquiazul' en el clásico disputado en Matute a inicios de año, contó que será raro gritar un gol (si anota), pues no habrá hinchada visitante.

¿Anotar o asistir?

Sobre la opción de anotar en el clásico frente a Universitario, indicó lo siguiente: "Veo esa posibilidad de la mejor forma, anota sin hinchas del equipo me ha pasado pero no aquí en Perú. Será raro, lo gritare solo o con mis compañeros", contó Felipe Rodríguez en Movistar Deportes.

Eso sí, 'Felucho' dejó en claro que él prefiere asistir: "Me gusta mucho asistir a mis compañeros, es raro pero me gusta más asistir a mis compañeros que hacer gol. Es muy lindo hacer goles y me gusta también, pero me gusta asistir mucho a mis compañeros", afirmó el delantero de Alianza Lima.

Sí hubo oferta

De otro lado, sorprendió confirmando lo que tanto se habló a mitad de año en plena Copa América 2019, cuando existió un interés de la U de Chile: "Pablo Bengoechea me dio toda la confianza cuando se fue Russo, después pasó el interés de la U de Chile, se hablaba mucho que yo me iba por eso yo mismo quise ir hablar con él, para decirle que me quería quedar (en Alianza Lima), Que estaba muy como acá", expresó.

