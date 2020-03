Alianza Lima fue incluido en la nueva actualización del videojuego FIFA 2020 debido a que ahora se puede jugar con los equipos que integran la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como era de esperarse, los jugadores de los equipos peruanos no cuentan con grandes stats, pero lo que no se esperaba es que algunos jugadores luzcan muy diferentes. Un caso en particular: Federico Rodríguez aparece con una frondosa cabellera.

Los hinchas de Alianza Lima esperaban el inicio de la Copa Libertadores para poder descargar el parche oficial de FIFA 2020 que incluía a todos los jugadores inscritos para jugar el certamen, así como una nueva modalidad con la copa como trofeo.

Alianza viene predeterminado con el 5-3-2 que implantó Bengoechea en el FIFA 2020 | Foto: Roberto Paredes

Al seleccionar al cuadro de La Victoria se pudo apreciar que venía predeterminado con el 5-3-2 que vino utilizando Pablo Bengoechea desde principios de año. El único error en la formación radicó en la portería: Ítalo Espinoza aparece como titular y Butrón no aparece en lista. Asimismo, Jean Deza aparece en el banco de suplentes y es el que mejor estadísticas tiene con un ratio de 72.

La mayor sorpresa se la llevaron los jugadores al seleccionar a Federico Rodríguez. FIFA ha utilizado una versión del uruguayo de un juego pasado, por lo que se le puede ver mucho más joven, con una frondosa cabellera. El oriental aparece como titular y tiene 65 de valoración.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: Federico Rodríguez marcó el 1-1. (Video GOLPERU)

