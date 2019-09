Alianza Lima: Exjugador del club desconoció a César Cueto durante una pichanga | FOTO

Lo que representa César Cueto para la historia de Alianza Lima son puras alegrías, el 'Loro' es uno de los ídolos más queridos por los hinchas, pero eso no quiere decir que cada que llega un refuerzo al fútbol peruano lo tenga 'mapeado'. Esto le sucedió Leandro Fleitas , zaguero argentino que no lo conocía y sufrió de una broma por parte de Amilton Prado.

'Nosotros jugábamos pichangas entre futbolistas, exfutbolistas y algunos que venían. Entonces cuando llega el maestro (César Cueto), Leandro Fleitas me pregunta 'y quien es ese'. Yo le respondí que era un trabajador del club, un jardinero', declaró Prado para Fox Sports Perú Radio.

'Cuando comenzó la pichanga, el maestro mostraba que la conocía y Fleitas me decía 'que me haga una yo lo agarro y lo levanto'. Yo me reía, no sabía quien era. En una jugada lo pintó y notamos que Fleitas le habló. Ahí nosotros, con Quinteros y Jayo, le explicamos de quien se trataba, que era uno de los ídolos y dueños de Alianza. Fue un mate de risa. Él (Fleitas) se río un poco con verguenza y nos respondió 'avisen pues, ya le iba a dar una piña (ajustar)', agregó el exlateral derecho de Alianza Lima.

MÁS NOTICIAS

Universitario vs. Alianza Lima: El Bocón te cuenta las últimas noticias del clásico a jugarse en el Monumental

Universitario vs. Alianza Lima: Edgar Gonzales realizó dura comparación entre el Monumental y Matute | VIDEO

Universitario vs. Alianza | Edgar Gonzáles respondió a 'Café' Mendoza tras arrepentirse de jugar por íntimos | VIDEO