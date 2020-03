Jean Deza ha sido noticia en las últimas semanas más por sus actos fuera de la cancha que por temas estrictamente deportivos. Aunque esta no es la primera vez que el actual futbolista de Alianza Lima está vinculado en temas extrafutbolísticos.

Años atrás Jean Deza fue denunciado por sus parejas por agresión hasta en tres oportunidades. La cosa no queda ahí. Según el diario Hildebrandt en sus trece, el jugador registra otra denuncia más por el mismo hecho, interpuesta por su última pareja, Andrea Castillo, quien lo acompañó en su periplo por Cajamarca el 2019.

“Jean Deza me golpeó varias veces con una escoba en el brazo, me tiró puñetes caí al piso y empezó a patearme. Me ahorcaba, y decía que iba a matarme, que se iba a desgraciar. Me defendí y escapé”, señaló Castillo para el semanario político y de investigación.

Según sostiene la expareja del jugador de Alianza Lima, esta agresión ocurrió en setiembre del 2019 y que la denuncia esta consignada en la Comisaria de Cajamarca. Finalmente el juzgado de familia terminó dándole la razón a la joven chef.