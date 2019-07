Alianza Lima | Esposa e hija de Leao Butrón disparan contra el club tras 'broma' al portero | FOTOS

El filtro que te convierte en anciano es tendencia en las redes sociales y la cuenta oficial de Alianza Lima la usó con sus propios jugadores, sin embargo, para Leao Butrón no se usó, haciendo alusión a su veteranía. La 'broma' no cayó nada bien a la esposa e hija del arquero, quienes mostraron su molestia por las redes sociales.

Johana Barton, esposa de Leao Butrón escribió "No sé qué imbécil haga este tipo de 'broma' que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya nada me sorprende".

Mientras que su hija también detalló que lo realizado le parece una falta de respeto. Por el momento, el club no se ha pronunciado al respecto.

MÁS NOTICIAS

¡Está quebrado! Juan Manuel Vargas y la deuda millonaria que le genera preocupación

Kevin Quevedo y la lista de jugadores que no podrán jugar la fecha 1 del Torneo Clausura [FOTOS]