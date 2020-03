Un día después de la derrota de Alianza Lima ante Nacional de Uruguay por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el periodista deportivo Erick Osores criticó al Fondo Blanquiazul, grupo de socios e hinchas de Alianza Lima que compraron la deuda del club íntimo.

“¡Qué malos son por el amor de Dios! Son fanáticos millonarios, los fanáticos no pueden manejar un club, no piensan, no ven fríamente. ¿Cómo vas a subir a Jean Deza al bus? Es un jugador castigado", mencionó en el programa Futboleros 2.0, mientras comparaba esta gestión con la de Renzo Ratto, exadministrador de Alianza Lima.

No es la primera vez que Erick Osores critica al Fondo Blanquiazul, en otra oportunidad indicó: "Luego de tres años de puro orden y cuentas en azul en Alianza Lima, y tal vez no gran juego, acaba de terminar una era. Volvió al comienzo. Volvió a las manos de los fanáticos. Que la gente lo recuerde, se terminó una gran era. Han vuelto a las manos de los fanáticos, volvió a las manos de los que generaron la deuda”.