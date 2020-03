Malas noticias. No han pasado más de 30 días desde que Elo Bengoechea fue anunciada como nueva conductora del programa Menú Deportivo de UCI Noticias. Sin embargo, al parecer la suerte no está del lado de la hija del ex entrenador de Alianza Lima, ya que muchas competiciones en el mundo del fútbol quedaron suspendidas por la propagación del Coronavirus.

A través de una publicación en su redes sociales, Elo mostró su tristeza por la paralización del mundo futbolístico, por lo menos hasta fin del mes de marzo.

Empiezas a trabajar en un noticiero deportivo y al mes suspenden la Liga, la Libertadores, la Champions y las Eliminatorias. #sinsuerte pic.twitter.com/bWj5PPIjJb — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) March 13, 2020

“Empiezas a trabajar en un noticiero deportivo y al mes suspenden la Liga, la Libertadores, la Champions y las Eliminatorias. #sinsuerte”, fue el mensaje que acompaño un video donde se puede apreciar la cara de decepción de la periodista uruguaya.

Como se recuerda, el 13 de febrero Elo Bengoechea debutó como nuevo integrante del programa Menú Deportivo, espacio deportivo que se transmite por la señal del canal UCI.

