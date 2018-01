Alianza Lima: así rindieron los últimos 10 delanteros que llegaron al club

A veces no se puede tener todo en la vida y Alianza Lima vivió en carne propia la gloria de algunos de sus delanteros en lo que va de las dos décadas y también sufrió la sequía de otros que no pudieron trascender en el torneo local.

Si bien Pablo Bengoechea logró levantar a Alianza Lima de una nebulosidad que duró 11 años, ahora, considera que el objetivo no es solo encontrar a un delantero que cumpla con su natural función, sino también que los volantes tengan esa gran capacidad goleadora.

Sin embargo, por en Alianza Lima pasaron muchos delanteros que dieron la talla y otros que solo llegaron para conocer nuestro país.

En El Bocón hacemos un recuento de los últimos 10 delanteros de Alianza Lima que trascendieron y otros que solo se ganaban los gritos de molestia de los hinchas.

No dieron la talla

Rodrigo Astudillo (2005)

El delantero argentino llegó en el 2005 como flamante refuerzo blanquiazul para lograr el tricampeonato. Sin embargo, no pudo mostrar el nivel que alcanzó en San Lorenzo en el 2002. Ese año, Alianza Lima tenía la consigna de lograr un tercer campeonato consecutivo trayendo a varios futbolistas de renombre como Iván Furios, Gustavo Barros Schelotto, Oswaldo Mackenzie y Rodrigo Astudillo, el último, siendo el más recomendado por el DT de ese entonces, Rubén Darío Insúa, al tener un gran historial goleador. Pero solo se generó una gran expectativa, ya que en seis meses disputando el torneo peruano solo pudo anotar un gol.

Jorge Serna (2008)

Llegaba de Independiente de Medellín habiendo anotado solo un gol en esa temporada del 2007. Pero para Alianza Lima no era un problema, pues sus anteriores estadísticas lo hacían el goleador que el cuadro blanquiazul necesitaba en ese entonces. Es por ello que el colombiano Jorge Serna fue fichado en el 2008 por la administración íntima para reforzar el equipo. Sin embargo, su rendimiento no convenció a nadie pues en 11 partidos, no anotó ningún gol.

Claudio Velásquez (2009)

Su paso por José Gálvez en el 2008 y su cuota goleadora de 20 anotaciones, convencieron al cuadro blanquiazul para asegurarlo al año siguiente y fue así. El ‘Karioka’ Claudio Velásquez, fichó por Alianza Lima en el 2009 marcando solo 11 goles. El argentino no era técnico ni veloz y poco a poco su rendimiento decaía hasta que se encontró con dos grandes que le dieron de baja en el plantel del 2009.

Hernán Peirone (2011)

La campaña que realizó Alianza Lima en la Copa Libertadores del 2010 es y será la más recordada por los hinchas del cuadro íntimo y la administración quiso repetir el plato en el 2011, trayendo a grandes futbolistas. En la lista apareció Hernán Peirone, cuyo currículum, siendo paupérrimo, convenció a la gerencia llegando a contratarlo. Disputó 11 partidos con la camiseta blanquiazul y anotó solo 3 goles. Superando la marca de los anteriores.

Leonardo Castro (2011)

Otro de los que llegó al cuadro blanquiazul con la misma proyección que Hernán Peirone, fue el delantero colombiano, Leonardo Castro, quien justamente fue fichado para acompañar en el ataque al argentino. Sin embargo, corrió la misma suerte que el ‘Gaucho’ ya que solo disputó 7 partidos anotando 2 goles.

Carlos Preciado (2015)

El delantero colombiano llegó a Alianza Lima habiendo tenido una campaña excepcional con León de Huánuco, disputando 30 partidos donde logró anotar 15 goles. Por eso, la administración decidió tenerlo entre sus filas para el 2015, obteniendo el letrero de goleador. Pero el destino le jugó una mala pasada, pues en 40 partidos solo llegó a anotar 8, fallando muchos goles en partidos importantes. Por ello, su estancia en el cuadro blanquiazul fue solo por una temporada.

Lionard Pajoy (2016)

Este último delantero no pudo cumplir su promesa goleadora desde que llegó a Alianza Lima. En dos temporadas (2016-2017) solo llegó a anotar 23 goles, dejando con un sabor amargo a los comandos técnicos que pasaron por esos dos años. Hasta el momento su futuro en Alianza Lima es incierto, pues en los objetivos del equipo para este año está tener entre sus filas a jugadores con definición y precisión, pues ahora el margen de error debe ser el mínimo, y Pajoy ya cumplió un ciclo con los íntimos, aunque no haya sido el esperado.

Quedaron en el recuerdo

José Carlos Fernández (2009-2010/2011-2012)

Más conocido como ‘Zlatan’, el delantero nacional logró una gratificante campaña en Alianza Lima. Un ‘9’ muy metido en el área, con gran convicción y rapidez, llevó al cuadro blanquiazul a pelear torneos importantes. Nadie olvidará el 2010, cuando los íntimos hicieron una gran campaña en la Copa Libertadores y uno de los ejecutores de ese torneo fue Jose Carlos Fernández anotando 7 goles en 8 partidos. El 2012 fue su último año con el equipo donde marcó 8 goles en 14 partidos del torneo local.

Roberto Ovelar (2009)

Pedido por Gustavo Costas, el DT de Alianza Lima en ese entonces, llegó el paraguayo Roberto Ovelar, uno de los más recordados delanteros por el cuadro blanquiazul. El ‘Búfalo’ fue uno de los delanteros con un perfil muy técnico, que poseía mucha potencia en sus remates y bastante definición. En tres temporadas, el paraguayo anotó 25 goles siendo su mejor año en el 2011.

Mauro Guevgeozián (2013-2015)

Por último, el armenio Mauro Guevgeozián, llegó al club siendo el gran jale del año en el 2013. Su paso fallido por Paraguay habría sido omitido por la dirigencia de Alianza Lima, que solo tomó en cuenta sus grandes temporadas en Uruguay. El delantero se caracterizó por ponerle corazón a los partidos y no dar por perdido ningún balón aunque carecía de técnica. Era de los que podía anotar un gol hasta con la cara, y cuando se lo proponía y lo buscaba, lo cumplía. Aunque su cuota goleadora no fue la mejor, se llevó el respeto y la admiración de los hinchas blanquiazules. Anotó 29 en los 81 partidos que disputó en las 3 temporadas.