Alianza Lima | El mensaje de Jeffersson Farfán a hinchas blanquiazules tras volver a Matute | VIDEO

Jefferson Farfán se encuentra en plena recuperación luego de la lesión sufrida con la selección peruana en la Copa América 2019 y aprovechó su estadía en el Perú para visitar las instalaciones del club del cual es hincha, Alianza Lima.

"Feliz, super feliz de volver, es mi segundo hogar y me trae muchos recuerdos. Feliz de reencontrarme con ex jugadores como Waldir Sáenz, José Jayo, Ciurlizza, me alegra mucho verlos y espero verlos más seguido", indicó el delantero de la selección peruana en entrevista con el canal oficial de Alianza Lima.

Además, reveló que mantiene comunicación constante con Rinaldo Cruzado: "Sí, hablo mucho con Rinaldo, siempre andamos en comunicación. Feliz también por él, de cómo le está yendo en el club", añadió.

De otro lado, elogió a Aldair Fuentes y Kevin Quevedo: "Desearles lo mejor, disfruten este momento en la selección que es una vitrina para ellos de poder mostrarse y salir pronto al extranjero. Creo que son jugadores de mucho nivel, lo vienen demostrando en el campeonato local así que les deseo lo mejor", afirmó la 'Foquita'.

Finalmente, le dejó un mensaje de tranquilidad a la hinchada 'blanquiazul' afirmando que sí se retirará en Alianza Lima.

Video: Alianza Lima TV

