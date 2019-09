Alianza Lima | El día que Leao Butrón fue piloto de Jefferson Farfán | FOTO

Leao Butrón, figura y referente de Alianza Lima, contó una anécdota de hace algunos años, donde tuvo la oportunidad de pilotear un avión, donde por coincidencia estaba Jefferson Farfán. El recuerdo lo contó en entrevista a diario Depor.

"Recuerdo que regresaba con mi esposa de Miami, se me acerca la tripulante de cabina y me invita a la cabina del piloto que quería saludarme. Resultó ser mi amigo y como sabía que mi sueño era ser piloto, me invitó a pilotear el avión. En ese vuelo también estaba Jefferson Farfán, quien luego se acercó a nosotros. Fue una linda experiencia", indicó Leao Butrón.

Leao Butrón tuvo la oportunidad de jugar con Jefferson Farfán tanto en Alianza Lima como en la selección peruana. Con los blanquiazules, coincidió en el inicio de la temporada 2004. Ambos ganaron el título del 2003 (la final se disputó recién a inicios del 2004).





En la selección peruana, coincidieron en algunos partidos de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. La blanquirroja era dirigida por José Del Solar.

