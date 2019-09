Alianza Lima | El día que Leao Butrón casi jala un curso por jugar la Copa América 2011

El año 2010 Leao Butrón sufrió una lesión en la muñeca que lo mantuvo fuera de las canchas por aproximadamente ochos meses. Estar fuera de los campo de juego lo llevo a tomar la decisión de empezar a estudiar una carrera universitaria. Eligió Administración de Negocios Internacionales y a partir de ese entonces empezó su aventura en el mundo académico.

La carrero la terminó en cuatro años y medio, siempre apoyado por sus entrenadores como por la misma universidad. Salvo por una excepción: “En 2011, con la Copa América de Argentina. Yo me perdía las últimas 2 semanas de clase. Justamente eran los exámenes finales. Yo fui a hablar con el director de carrera y me dijo “mira Leao como tienes buenas notas en tus prácticas y exámenes parciales, tu última práctica la vamos a duplicar como si fuese un examen final”. Yo hablé con todos los profesores. Me acuerdo uno que me dijo que me la duplicaría y no me duplicó nada. Me puso 0, como si hubiese faltado. Me bajó el promedio a 13. Al final por lo menos pasé”, contó Butrón a La Pizarra del DT

Aquella Copa América la selección peruana consiguió el tercer lugar tras una destaca participación. Y aunque Butrón no tuvo minutos, su presencia ayudó mucho en el equipo peruano.

El capitán de Alianza Lima también cuenta con los siguientes títulos fuera de las canchas: Licenciado en Administración de Negocios Internacionales, gerente FIFA / CIES y con el certificado de entrenador.