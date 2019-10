Alianza Lima | El día que íntimos vencieron a Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores

Alianza Lima y Universitario de Deportes comparten muchas cosas en común, una de ellas haber podido vencer a Marcelo Gallardo en su faceta de técnico. El estratega argentino, actual campeón de la Copa Libertadores con River Plate, enfrentó a los íntimos en tres oportunidades.

Las más recientes fueron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Alianza Lima empató 1-1 ante los 'Millonarios' en el Estadio Nacional. El gol blanquiazul lo hizo José Manzaneda y el empate lo marcó Cristian Ferreira en el último minuto del partido. En el duelo de vuelta los argentinos vencieron 3-0.

La primera vez

El único triunfo de Alianza Lima sobre Marcelo Gallardo, fue cuando el técnico argentino dirigía a Nacional de Uruguay. La victoria fue en la Copa Libertadores edición 2012. Los íntimos por entonces dirigido por José Soto ganaron 1-0 con tanto de José Carlos Fernández.

La victoria no ayudó a largo plazo, ya que Alianza Lima no pudo clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, algo que no logra desde la temporada 2010, cuando Gustavo Costas estaba al mando del equipo.

