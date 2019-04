Eddie Fleischman: "Pirata FC parecía que jugó contra Avenida Alianza" | VIDEO

Alianza Lima igualó ante Pirata FC y lo preocupante del accionar del equipo de Miguel Ángel Russo quedó para el análisis de los panelistas de Fox Sports Radio Perú, quienes coincidieron que hubo mucha pasividad del conjunto blanquiazul en el duelo disputado el pasado sábado en la ciudad de Olmos.

"Lo que me genera este comentario es ver a Alianza, este es el equipo subcampeón peruano, juega Copa Libertadores va a enfrentar a Inter de Porto Alegre. Esa manera de marcar de no ir a una pelota por arriba, que te pasen con una facilidad asombrosa. No pasó Eden Hazard ni Andrés D'Alessandro. Pasaron jugadores interesantes, con una facilidad que parecía Avenida Alianza Lima, no parecía un equipo de fútbol. Su fragilidad defensiva es algo que a mí me llama la atención", cuestionó el periodista deportivo Eddie Fleischman en el espacio televisivo.

"La realidad de la defensa de Alianza Lima va más allá de la capacidad del técnico de turno (Miguel Ángel Russo), hay una cuestión de amor propio, que no la veo. Gallese lo dijo, que trata de ser el mejor en cada partido, pero que se debe corregir cosas a nivel grupal. Él nos está dando una lectura de lo que está pasando", acotó el hombre de deportes.

Mira el comentario de Eddie Fleischman

