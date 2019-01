Alianza Lima: directivo de la U. Católica 'explotó' por el Caso Diego Buonanotte [VIDEO]

A la gente de la Universidad Católica de Chile no le gusta para nada que Alianza Lima tenga interés en fichar a Diego Buonanotte. Y eso quedó en evidencia por la respuesta 'agresiva' del gerente deportivo José María Buljubasich cuando le consultaron sobre ese tema.

"Si les interesa a Alianza, tendrían que preguntarle a Alianza, no a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos un jugador que contamos con él, nada más", dijo en un tono enojado.

Cuando se le insistió el tema, su fastidio fue mayor. "No entiendo por qué me preguntan a mí si a quienes interesa (el jugador) es a Alianza. Hablen con Alianza, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Tú me dices que le interesa a Alianza, bueno, pregúntale a Alianza", expresó.

"Pregúntenle a Alianza si se pusieron en contacto, si les interesa, que Alianza responda. Nosotros estamos trabajando, estamos en la pretemporada. Tenemos un jugador que tiene contrato con nosotros, no tengo nada que decir", finalizó el directivo.