Alianza Lima | Directivo íntimo sobre Kevin Quevedo: "Le ofrecemos lo que pide, pero su padre nos evade"

Las negociaciones por la renovación de Kevin Quevedo en Alianza Lima tuvo muchos capítulos. En un momento habían informado que no harían nada más por buscar su continuidad (padre del delantero pedía una cifra económica alta para renovar), pero lo último que se sabe es que en Alianza están dispuestos a ceder.

"Lo que él pidió le estamos pagando. Sin embargo, hasta el momento no tenemos respuesta alguna. El padre, hasta ahora, no se acerca, nos evade, no nos contesta los teléfonos. Estamos a la espera", indicó el directivo de Alianza Lima, César Torres en entrevista a RPP.





El contrato de Kevin Quevedo con Alianza Lima finaliza a en diciembre y de no renovar con los íntimos, el delantero podría fichar por cualquier equipo (se habla de ofertas de Europa) sin dejar algún beneficio económico al cuadro blanquiazul, club al que llegó el 2017.

“En esos temas contractuales yo no me fijo mucho, yo me concentro en hacer bien las cosas dentro del campo. A fin de año se verá si me quedo o me voy para otro equipo. Yo quiero salir campeón con Alianza y después lo que Dios quiera”, señaló el atacante hace algunos días.

Con camiseta de Alianza Lima, Kevin Quevedo fue campeón en su primer año. El 2018 consiguió el subcampeonato y este 2019, los blanquiazules luchan por llegar a la final. En lo personal, Kevin suma 15 goles en 24 partidos en esta temporada, es su mejor promedio en sus tres años en Alianza Lima.

