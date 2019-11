Alianza Lima | Directivo íntimo: "Me preocupa que el árbitro del Universitario ante Municipal sea hincha de la 'U'"

Alianza Lima| César Torres, miembro del comité deportivo del equipo blanquiazul, fue entrevistado en Radio Ovación. El directivo habló sobre el rol de los árbitros, tema polémico desde hace muchas fechas en el Torneo Clausura.

César Torres mostró su incomodidad por la designación del árbitro Edwin Ordoñez para el partido entre Universitario y Deportivo Municipal: "Ojalá que los árbitros este fin de semana sean lo más certeros posibles. Me preocupa que Ordóñez sea hincha de la 'U'", indicó





César Torres también se mostró extrañado de la decisión de los directivos de Universitario de Deportes, que al principio se mostraron en contra de los cambios de estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero luego cambiaron de posición y mostraron su apoyo a la FPF.

"La 'U' era uno de los clubes que no quería que se aprueben los estatutos, lamentablemente, por presión o algo más que no sé, cambió de la noche a la mañana. Realmente me sorprendió el cambio porque estábamos juntos", indicó César Torres.

TAMBIÉN LEE

Alianza Lima | Adrián Balboa reveló que Kluiverth Aguilar ya fue comprado por Manchester City

Yoshimar Yotún sobre Christian Cueva: "Con la camiseta de la selección peruana es un monstruo" | VIDEO