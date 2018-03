Alianza Lima: Descartan llegada de un delantero para mitad de año

El promedio de gol de Alianza Lima es el mismo que el del año pasado: escaso. Janio Pósito y Gabriel Leyes por ahora, no resultan ser la solución a un equipo que disputa dos torneos a lavez. Lionard Pajoy y Germán Pacheco, delanteros de la temporada pasada, tampoco anotaban, pero al menos se conseguían victorias, algo que ahora no sucede. Alianza no puede ganar en Matute y el juego del colectivo es inexistente.

Está contento con el plantel

La llegada de un delantero a Alianza Lima al menos por ahora está descartada. "No hemos hablado de ninguna posibilidad de traer algún refuerzo con la administración. Tenemos un presupuesto que vamos a respetar, estoy contento con este plantel, con el que todavía tenemos la idea de mejorar y luchar el Torneo de Verano que todavía no termina", sostuvo Pablo Bengoechea ante la consulta de una posible llegada de un atacante al plantel.

Alianza Lima no tendrá descanso este fin de semana y enfrentará en amistoso a Unión Huaral el sábado 17 de marzo a las 3:30 de la tarde en el Julio Lores Colán. Pablo Bengoechea buscará darle minutos a todos los jugadores del plantel.

