​Alianza Lima denuncia venta de productos no oficiales con su nombre | FOTO

El club Alianza Lima utilizó sus redes sociales para denunciar la venta de productos no oficiales con sus logos y colores a través de diferentes páginas de internet. Cuadro victoriano invitó a sus hinchas para no caer en falsas publicidades y ofertas que podrían perjudicar la imagen del 'equipo del pueblo'.

'Hincha blanquiazul, no te dejes engañar! Productos como estos no son oficiales de nuestro club, por ende no apoyan a la institución. ¡No compres productos piratas!', fue lo que informó Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter.

Ex Alianza Lima, Luis Aguiar anotó su primer gol en Argentina y lo celebró con peculiar baile [VIDEO]

En lo que se refiere al primer equipo, Alianza Lima se prepara para una visita complicada ante Melgar en Arequipa, por la fecha 13 del Torne Clausura en la Liga 1. El técnico Pablo Bengoechea sabe que lo único que les sirve es el triunfo, por eso planea mandar al campo un equipo agresivo, capaz de finiquitar las situaciones de peligro con acierto.

MÁS NOTICIAS

Universitario vs. Alianza Lima: hermana de Edison Flores será titular en la final del fútbol femenino | FOTO

Selección peruana | Denuncian al presidente de la FPF Agustín Lozano por enriquecimiento ilícito