Alianza Lima tendrá que luchar hasta la última fecha de la Liga 1 por continuar en la primera división del fútbol peruano. Los blanquiazules cayeron por 1-0 ante Carlos A. Mannucci en el Alberto Gallardo y aún no pueden pasar la página del terrible 2020 que vivieron.

Tras el encuentro, el entrenador íntimo, Daniel Ahmed, conversó con la prensa y dejó claro que no hay momento para lamentos, tienen que empezar a pensar de inmediato en el partido ante Sport Huancayo.

“Esta pesadilla se termina el sábado y depende de Alianza. Hoy demostró en la cancha. Felicité a los jugadores después del partido porque tenían que entregarlo todo y dejar todo. No hay que hablar de suerte, hay que hablar del próximo partido. Lo que hablamos en el vestuario es que hay un segundo para lamentarse, pero no más. Hoy necesitamos a Alianza más que unido que nunca, como estamos nosotros dando el pecho”, explicó el entrenador a Gol Perú.

“Hoy el equipo no mereció perder desde ningún punto de vista, pero Alianza depende de Alianza y tiene que jugar este sábado, ante Huancayo, con todo, como lo hizo hoy. El equipo tuvo una entrega enorme, ha dejado todo en la cancha y así se consigue el objetivo”, agregó Ahmed.

“El equipo lo buscó, generó ocasiones de gol, ante un buen rival, muy bien estructurado, pero los lamentos no valen. No merecimos lo que pasó, pero pasó. El sábado esta historia se va a revertir, porque los jugadores demostraron que quieren. No hay espacio para una mente negativa. Las críticas son fantásticas, pero luego del sábado. Hasta ese día tenemos que estar unidos todos los que se llamen aliancistas”.

Alianza Lima tendrá la baja de dos centrales para el encuentro ante Sport Huancayo. Alberto Rodríguez vio la tarjeta roja hoy y Rubert Quijada salió lesionado.

“Alianza sufrió todo el año con la baja de los centrales, es algo de lo que ya estamos acostumbrados pero buscaremos la fórmula y lo sacaremos adelante”, finalizó Ahmed.

¿Cómo se salva Alianza Lima en la última fecha?

Para quedarse en Primera División, Alianza Lima depende de sí mismo, sin embargo, tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Estos son los resultados que espera Alianza Lima para no perder la categoría. Primero; derrotar al ‘Rojo Matador’. Ahora, si empata, esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el escenario más complejo (perdiendo), que Stein también no sume y Grau no registre un triunfo.