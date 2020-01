¿Un sueño cumplido? Cristian Zúñiga, nuevo delantero de Alianza Lima para este año confesó que nunca imaginó llegar a un equipo “tan grande” como la institución blanquiazul y reveló que, a pesar de haber jugado como centro delantero en la última temporada, su posición natural es la de extremo.

Alianza Lima contará con el colombiano Cristian Zuñiga para la temporada 2020 en la que disputarán la Copa Libertadores y la Liga 1. El nuevo delantero blanquiazul habló con Alianza Lima TV de lo que será su primera experiencia en el club y los dos objetivos que tiene en mente: ser campeón a fin de año y quedarse por muchos más.

“Nunca pensé estar en un equipo tan grande como Alianza Lima. Estoy emocionado, con ganas de dar lo mejor de mí. Espero aportar conforme vaya avanzando la temporada”, explicó.

Sobre su llegada al club íntimo, el colombiano indicó: “No he hablado con Pablo Bengoechea, el trato se acordó con mi representante y llegué gracias a Víctor Marulanda. Él me conoce desde hace tiempo. Sé que él jugó aquí y ahora ha apostado por mí, trataré de demostrar que vengo a aportar".

Por último se refirió a su juego: “¿Mis características? Alegría, rapidez y lo que todo delantero quiere, muchos goles. Espero poder ser campeón con Alianza Lima. Quisiera quedarme por muchas temporadas”.

