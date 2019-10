Alianza Lima, Cristal y San Martín cuestionaron postura de Universitario sobre nuevos estatutos de FPF

Si bien inicialmente Universitario de Deportes era uno de los seis clubes de Primera División que se mostraron en contra de la aprobación de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, un comunicado difundido este miércoles por el propio ente que rige el fútbol peruano dio cuenta del cambio de parecer del elenco merengue.

Ante ello, representantes de Alianza Lima, Sporting Cristal y la Universidad San Martín -clubes que mantuvieron su postura de estar en contra de esa aprobación, además de Melgar y Ayacucho FC-, respondieron en conferencia de prensa y mostraron su disconformidad con el conjunto crema.

"Conozco a Jean (Ferrari). Me ha costado entender las palabras vertidas por él hace algunos minutos. Me las pasaron al teléfono y, la verdad, no merecen en este momento ninguna opinión. Creo que ustedes son los periodistas y sacarán sus propias conclusiones. Sí puedo decir que... qué ofrecimiento habrá para que hayan cambiado de parecer. Eso es lo que puedo decir", dijo Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima.

Por su parte, el gerente deportivo de San Martín, Álvaro Barco, indicó: "Me apenan las palabras de Jean y los dirigentes que están con nombre propio. No hemos hablado con Jean. Fue una sorpresa. Me gusta ser muy puntual. Hemos llegado tarde discutiendo porque la razón de la 'U', cuando hace unas horas estábamos coordinando lo que íbamos a expresar y la 'U 'estaba participando. No sé qué pudo haber pasado en estas horas para que puedan decidir no acompañarnos".

"No estamos todos unidos en esa lucha lamentablemente. Hubo otros que se han ido bajando del carro, seguro por motivos individuales y no por objetivos que trascienden. Pero lo principal es que hoy es importante definir quienes somos. En el momento de demostrar con hechos, hay que acordarse qué clubes estuvieron en esta lucha. Hasta siento indignación y me duele pero sé que todo esto no se va a olvidar. Seguiremos en este camino juntos porque tenemos convicción", aseguró Alfonso García Miró, en representación de Sporting Cristal.