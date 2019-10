Alianza Lima | Conoce a la Banda Íntima, la barra que apoya exclusivamente al equipo femenino blanquiazul | FOTOS

El amor y pasión por el club de sus amores no tiene barreras, genero ni religión. El aliento no se negocia. Cualquier deportista que represente a Alianza Lima, siempre tiene que sentir el apoyo de la hinchada. No importan las circunstancias y mucho menos todas las dificultades que se presenten en el camino. Estos son los principales pilares bajo los cuales se formó la 'Banda Intima', la barra del equipo femenino del club victoriano.

El fútbol femenino en nuestro país ha ganado mucho terreno en este último tiempo. El mejor ejemplo, es la próxima final que disputarán Alianza Lima vs Universitario de Deportes, la cual tendrá como escenario el histórico Estadio Nacional.

La fiesta y el ambiente que se vive hace algún tiempo en los partidos del club blanquiazul, estimula, enorgullece y emociona hasta las lagrimas a las guerreras íntimas. Los cánticos y apoyo incondicional de la 'Banda Intima' ha sido un factor importante para que el equipo pueda disputar la final del Campeonato Nacional Femenino Zona Lima.

Sus inicios

Sus raíces nacen del apoyo y pasión por la selección peruana femenina; los cinco fundadores formaban parte de la famosa barra Fuerza Rojiblanca de Lima Norte. Su hinchaje común por Alianza Lima los llevó un día a alentar al equipo femenino en un partido contra Sport Boys. Entre el aliento y la algarabía pudieron notar en las chicas la entrega y la pasión con la que disputaban cada pelota. Fue entonces que hicieron un compromiso con el equipo. A partir de ese momento, nunca más jugarían en silencio no importa la cancha donde jueguen.

El aliento pese a las adversidades

El camino no ha sido fácil. Debido a la poca difusión del fútbol femenino, se les complicaba saber las fecha, hora y lugar de los partidos del equipo. Como estos datos eran publicados con pocos días de anticipación, se dificultaba la organización y logística para llegar hasta las distintas canchas. Sin embargo, nada y nadie apagó nunca su voz. El mejor ejemplo fue en el partido contra la Universidad San Martín. El equipo ya venía dando que hablar y había despertado el interés de muchos hinchas por ver jugar a las chicas. El partido se jugó en Matute, pero por un tema de falta de garantías no se permitió el ingreso de la barra e invitados. Esta situación no frenó el apoyo. Desde fuera del estadio alentaron los 90 minutos y la fiesta se armó al final del partido. Cuando las jugadores salieron a agradecer el apoyo incondicional y a celebrar el triunfo con su hinchada.

La relación hinchada-jugadoras

Dada las infraestructuras de los campos donde se realizan los partidos del fútbol femenino, las tribunas están muchas veces al mismo nivel de la cancha. Lo que permite que aliento se sienta con mayor fuerza. Esto ha generado una gran relación entre los hinchas y las jugadores. Después de cada partido se acercan a agradecer el aliento, el cual es mutuo porque ellas enorgullecen a cada fanático defiendo los colores sagrados de Alianza Lima.

