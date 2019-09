Alianza Lima | Conar le responde a Gustavo Zevallos tras supuestos errores arbitrales en el Torneo Clausura

Explicó todo. En los últimos días, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, había dado a mostrar su molestia sobre los 'errores arbitrales' que habían cometido algunos árbitros de la Liga 1 para el equipo 'blanquiazul', por ello, contó que iba a ir hasta la Conar para poder conversar con los representantes.

Sin embargo, el Jefe del Departamento de la Conar, Cesar Mongrut, indicó que en ningún momento les ha llegado alguna queja por parte del club íntimo. "No he visto ninguna carta de Alianza Lima, podría estar en Mesa de Partes, pero no he visto ninguna queja hasta ahora", expresó en RPP Noticias.

Asimismo, el representante de la institución se refirió a los errores que mencionó Zevallos durante el último fin de semana (penal a Ugarriza y expulsión a un jugador de Binacional) y dijo que los árbitros no serán programados para las próximas fechas del Torneo Clausura por ser jóvenes.

"Tanto los árbitros Jesús Cartagena como Augusto Menéndez no saldrían programados para esta próxima fecha en la Liga 1. Son árbitros jóvenes que tenemos que ir cuajando", explicó. El fin de semana, Alianza Lima recibirá a Real Garcilaso en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura.

