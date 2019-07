Alianza Lima | Claudio Pizarro: "Cuando termine la temporada, pensaré seis meses para definir mi futuro" | VIDEO

El excapitán de la selección peruana, Claudio Pizarro, se refirió a su futuro por más que ya había anunciado su retiro del fútbol, una vez acabe la temporada con el Werder Bremen. Para el 'Bombardero' este años iba a ser su último año jugando fútbol profesional, sin embargo, su padre abrió la posibilidad de que pueda retirarse en Alianza Lima.

"Quiero terminar bien la temporada y, posteriormente, me tomaré 6 meses para pensar y analizar qué voy a hacer. Sin duda voy a estar relacionado al fútbol, no tengo ninguna duda, no sé de qué manera, pero lo más importante en este momento es concentrarme en Werder Bremen", indicó el jugador en Fox Sports Perú.

LA LLEGADA DE PIZARRO A ALIANZA LIMA SIGUE ABIERTA#FOXSportsPeru | @ADiezGol comentó que charló con el papá de Claudio Pizarro sobre su retiro en el fútbol peruano. pic.twitter.com/7WYo0KDSAi — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) July 26, 2019

Asimismo, Pizarro confesó cuál fue el momento que decidió seguir en el Werder Bremen a pesar de sus 40 años."Continuar en el Bremen nace en el último partido por la Copa Alemana contra Bayern y el entrenador me dice 'el próximo año llegamos a la final' y le digo 'así será'. Al día siguiente me preguntó si era verdad y desde ese momento iniciamos las conversaciones y llegamos a un acuerdo", indicó en medio del programa.

Claudio Pizarro dijo que nunca fue su idea ser uno de los goleadores de la Bundesliga."Nunca me he puesto como meta ser goleador de la Bundesliga, siempre hice muchos goles, pero nunca lo fui. Tal vez a veces me pregunto '¿por qué no me puse esa meta?', pero siempre pensé en que el equipo logre los objetivos", finalizó.