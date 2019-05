Alianza Lima: Carlos Lobatón no cree que Claudio Pizarro vuelva a jugar en Perú con los 'blanquiazules'

Ya no. Los rumores de que Claudio Pizarro llegue a Alianza Lima son cada vez más fuertes, incluso las cuentas oficiales de los clubes se atrevieron a mandarse unos 'tuits' en redes sociales y todo apuntaría de que el excapitán de la selección peruana regrese al conjunto 'blanquiazul'.

Sin embargo, esto es poco creíble para un experimentado en Sporting Cristal. Pues Carlos Lobatón no cree que el 'Bombardero de los Andes' regrese a jugar en Perú pero de todas maneras considera que sería un buen atractivo para la Liga 1 en el este 2019.

"SI EN CHILE SACAMOS UN BUEN RESULTADO, SERÍA MUY BUENO CERRAR DE LOCAL" #FOXSportsPeru | Lobatón se refirió al duelo ante Unión Española por la CONMEBOL Sudamericana. Descarga la APP! https://t.co/XBPsd7vKow pic.twitter.com/JTfCpt4dQD — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 15 de mayo de 2019

"No creo que venga. Si viene sería bonito para que el campeonato tenga otra perspectiva. Le sumaría de todo y publicidad un montón", expresó el 'capi' rimense en una entrevista con Fox Sports Radio Perú. Ambos personajes compartieron varios encuentros de la selección peruana en procesos pasados.

LEE TAMBIÉN: Selección peruana: FPF anuncia el 'Combo del Hincha' para amistosos de la 'bicolor' en junio | FOTO

LEE TAMBIÉN: Universitario: pasó de ser promesa crema a jugar en la Liga 2 con Sport Loreto en la temporada 2019

El popular 'Loba' no 'se ve' enfrentando en un Alianza Lima vs. Sporting Cristal con el ídolo de Alemania, pues todo depende de la decisión del jugador pero que él cree que no se dará. Claudio Pizarro podría ser el fichaje bomba de Alianza Lima para el Torneo Clausura luego de su futuro incierto en el Werder Bremen.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Alianza Lima sobre Claudio Pizarro: "Esta semana que viene es muy crucial"

Selección Peruana: la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América 2019 según Fox Sports Radio Perú