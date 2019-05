Alianza Lima: Carlos Ascues sería el primer fichaje de Pablo Bengoechea para el Torneo Clausura

Es un hecho que Alianza Lima contratará algunos refuerzos, y con la llegada de Pablo Bengoechea, uno de los nombres que asoman como posibilidad, es la vuelta de Carlos Ascues, quien también fue parte del equipo que consiguió el título nacional con los blanquiazules la temporada 2017 con Pablo como técnico.

“El entorno de Carlos Ascues no cree que se conveniente que regrese a Alianza Lima, pero el futbolista desea lo contrario, porque entiende que podría encontrarse con su mejor fútbol”, informaron en ESPN Perú. El retorno de Carlos Ascues sería por préstamo hasta el final del 2019.

El presente de Carlos Ascue (por ahora recuperándose de una lesión), no es el mejor. Tiene minutos, pero no destaca, pero la posibilidad de volver a ser dirigido por Pablo Bengoechea en Alianza Lima, haría que su llegada a La Victoria no sea imposible.

Pablo Bengoechea no solo conoce a Carlos Ascue de su paso por Alianza Lima. Cuando el 'Profe' era técnico de la selección peruana, tuvo al 'Patrón' como uno de sus mejores jugadores en los amistosos previos al inicio de las Eliminatorias a Rusia 2018.

